Lungenfacharzt Lamprecht wird Professor an JKU

Praxisorientierte und innovative Lehre

In der Lehre will Lamprecht, der in Innsbruck studierte und Fellowships und Forschungsaufenthalte in Spanien und den USA absolvierte, eine gute Mischung aus Präsenzunterricht und neuen Lehrformaten finden und weiterentwickeln. „Die Medizinische Fakultät der JKU bietet optimale Voraussetzungen für praxisorientierte und innovative Lehre“, ist der verheiratete Vater zweier Söhne überzeugt.