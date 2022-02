„Derzeit sammeln wir alles rund um Corona“

„Das Haus der Geschichte gibt es in zwei Welten, eine ist real, die andere digital“, sagt Monika Sommer, die das Hdgö, prominent untergebracht in der Neuen Burg in Wien, seit fünf Jahren leitet. Nun tritt die Linzerin ihre zweite „Amtszeit“ an, ihr Doppel-Konzept hat sich bewährt: „Einerseits gibt es unsere Hauptausstellung ’Neue Zeiten: Österreich seit 1918’, in Schauräumen erzählen wir Österreichs Geschichte seit 1918 neu.“