Brandanschlag auf Polizei zu Silvester geplant

Werde einer seiner Komplizen festgenommen, sollte dafür ein Polizist in Flammen aufgehen - so nur eine der erschreckenden Aussagen des mittlerweile in U-Haft sitzenden Hauptverdächtigen David Armando F. aus Linz. Der 20-Jährige mit bosnischen Wurzeln habe schon seit Monaten versucht, Gleichgesinnte zusammenzutrommeln und eine breite Revolte gegen die heimische Exekutive anzuzetteln. Er selbst sah sich dabei als der große Anführer. Seine angebliche Motivation dahinter: Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen.