Bewerber unterstützt, auch wenn kein Job frei ist

Gar keine Antwort auf die Bewerbung oder ein „Vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir halten Sie in Evidenz“. Diese Reaktion von Firmenchefs und Personalabteilungen lässt viele junge Menschen auf der Suche nach einem Job oder einem Praktikum an sich zweifeln. Arno Hochsteiner (50), ein Werbefachmann aus Wels, ruft daher alle, die sich bei ihm bewerben, persönlich an.