Schwarz-Blau geht sich konsequent aus dem Weg

Es ist eine fixe Faustregel: Politischen Amtsinhabern wird von der Öffentlichkeit eine Frist von 100 Tagen zum Einarbeiten zugestanden. Für die oberösterreichische Landespolitik ist diese Frist jetzt um: Morgen, Montag, sind exakt 100 Tage vergangen, seit die Neuauflage der schwarz-blauen Regierungskoalition am 23. Oktober angelobt wurde. Es ist also an der Zeit zu analysieren, wie sich Regierung und Landtag in der neuen Legislaturperiode bisher geschlagen haben.