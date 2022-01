Ein Gipfel, zwei Täler und die große Aussicht

Kolkrabe (Corvus corax)

Der wissenschaftliche Name für den Rabenvogel setzt sich aus dem lateinischen corvus und dem griechischen corax zusammen, beides bedeutet Rabe. Bei erwachsenen Vögeln ist das Gefieder einfarbig schwarz und je nach Lichteinfall metallisch grün oder blauviolett glänzend. Beine und Schnabel sind ebenfalls schwarz gefärbt. Kolkraben verfügen über eine große Vielfalt an Lautäußerungen - das Repertoire umfasst „mehrsilbige“ an Kolken, Grunzen, Knarren, Rülpsen, Knarren, Sirren bis hin zu hellen Xylophonklängen erinnernde Laute. Kolkraben sind hinsichtlich ihrer Lebensräume recht anpassungsfähig und bewohnen Hochgebirge, Wälder sowie halboffene und offene Landschaften. Die Vögel sind Allesfresser, wobei tierische Anteile in der Nahrung überwiegen. Als angeblicher Schädling der Jagd und Landwirtschaft wurden die Tiere über Jahrhunderte rücksichtslos verfolgt und in manchen Gebieten vollkommen ausgerottet. Aufgrund ihrer Intelligenz und ihres Erscheinungsbildes tauchen Kolkraben schon sehr früh in unterschiedlichsten Kontexten in Mythen und Sagen auf. Wie andere Rabenvögel auch, verfügen sie über einen ausgeprägten Spieltrieb. Typische Spiele sind „Rodeln“ im Schnee oder Schaukeln.