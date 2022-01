Leni Klum: Süße Kuss-Fotos mit ihrem Freund

Mit Freund Aris Rachevsky ist Leni Klum schon über den roten Teppich geschritten, jetzt zeigt die 17-Jährige ihre Liebe auch auf Instagram. Die Model-Schönheit postete gleich zwei süße Fotos auf Instagram, auf denen zu sehen ist, wie die beiden verliebte Küsse austauschen. In der Bildunterschrift schwärmte Leni dann auch von ihrem Liebsten, der ein Hockeyspieler ist: „Baby Rockt meine About You X Leni Klum (Kollektion, Anm.).“