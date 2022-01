In Poggersdorf: „Glasfasernetz ist Selbstläufer“

In den Gemeinden Magdalensberg und Brückl hält sich das Interesse am Breitbandinternet noch in Grenzen (wir berichteten). Dafür findet der superschnelle Anschluss in der Nachbargemeinde Poggersdorf großen Anklang. „Wir haben uns entschlossen, das Glasfasernetz gemeinsam mit den Stadtwerken Klagenfurt und der Firma OJA selbst zu errichten“, erzählt Bürgermeister Arnold Marbek (SP), für den die Inbetriebnahme die beste Werbung war: „Seit wir das Glasfasernetz im Dezember 2020 in Betrieb genommen haben, sind die Bürger von dem Angebot begeistert.“ Zudem verlangen die Betreiber keine Anschlussgebühr.