Barcelona holt Mucki-Profi Traore aus England

Der in Katalonien geborene Doppelstaatsbürger erzielte für Wanderers in 83 Spielen sechs Treffer, in Spaniens Nationalmannschaft schaffe er es fünfmal. Auch Tottenham und Liverpool waren angeblich an dem bulligen Rechtsaußen dran, der wegen seiner Statur an einen Rugby-Spieler erinnert, doch Traore entschied sich für die Heimat.