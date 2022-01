Überraschung: Andreas Köll tritt nicht mehr an

Unter Köll wurden in Matrei viele Betriebe angesiedelt und rund 100 Millionen Euro in die Sicherheit investiert. Künftig seien etwa der Ausbau des Gewerbegebietes sowie ein Chaletdorf mit 300 Betten geplant. Positiv stehe es auch um die Gemeindefinanzen. Köll: „Unser Verschuldungsgrad ist heuer in einem Bereich, wo er noch nie war.“