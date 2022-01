„Furchtbar!“ Gladbach-Legende geht auf Hütter los

Adi Hütter ist als Trainer von Borussia Mönchengladbach angezählt! Das 1:2 gegen Union Berlin war die bereits siebente Niederlage in den vergangenen neun Pflichtspielen. Dazu kommt das im DFB-Pokal! „Furchtbar!“, schimpft Klub-Legende Wolfgang Kleff in seiner Kolumne in der „Bild“-Zeitung und holt zum Rundumschlag aus.