Perry: „Bald nicht mehr genug grünen Lebensraum“

Bilder vom Regenwald, wie dieser zerstört wird, kennen wir nur zu gut. Doch nicht nur dort, auch in Österreich wird eine gigantische Größe an Wald gerodet. Ein Beispiel dafür ist Ohlsdorf in Oberösterreich. Was diese Rodung für unser Klima bedeutet, wieso es zu solch einer Bodenvernichtung gekommen ist und was das in weiterer Folge für uns Menschen bedeutet, erklärt der Umwelt-Redakteur der Kronen Zeitung, Mark Perry, im Gespräch mit Moderatorin Raphaela Scharf in „Nachgefragt“.