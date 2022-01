Après-Ski-Partys: „Ohrfeige für die ganze Branche“

Appell an Mückstein

Er fordere daher eine Lockerung der Sperrstunde. Das Öffnen könnte dann relativ schnell wieder erfolgen. „Wir kontrollieren jeden einzelnen Besucher, seit eineinhalb Jahren haben wir Konzepte in der Schublade liegen. Wir können das System relativ schnell hochfahren.“ Man sollte wieder mehr Vertrauen in die Bevölkerung haben, richtete Ratzenbegrer einen Appell an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. „Er muss einen Schritt auf uns zugehen.“