Monteur stürzt in Windrad-Turm 90 Meter ab - tot

Sie sind Arbeiten in großen Höhen gewohnt: Die Monteure der Windräder, die tagtäglich vor allem im Bezirk Neusiedl am See alte Anlagen ab- und neue aufbauen. Was passiert ist, dass der Monteur Montagnachmittag bei seiner Tätigkeit in einem Windrad in Potzneusiedl abstürzte, ist noch nicht geklärt.