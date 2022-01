Van Laer rechnet mit jährlicher Auffrischung

Die Medizinerin erklärte gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“, sie rechne mit „regelmäßigen, an die aktuelle Variante angepassten Auffrischungsimpfungen jeden Herbst, wenn erst mal über 95 Prozent der Menschen immun sind - durch Infektion oder Impfung“. Der Gründer des Pharmaunternehmens Biontech in Mainz, Ugur Sahin, hatte in der Vergangenheit bereits eine ähnliche Prognose gestellt.