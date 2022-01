ÖSV-Abfahrts-Ass Matthias Mayer: „Es wurmt“

Nach zwei vierten Plätzen in den Abfahrten in Kitzbühel, das Podest dabei jeweils nur um 4/100 Sekunden verpasst, weiß Matthias Mayer, dass er sich so kurz vor den Olympischen Spielen in Peking keine Sorgen machen muss. Auch wenn mehr drinnen gewesen sei. „Es wurmt, aber es wurmt nicht so, dass ich jetzt alles wegschmeiße. Es ist überhaupt nichts zum Kopfzerbrechen dabei, sondern im Gegenteil viel mehr positive Sachen.“ Nun warten die Winterspiele und womöglich drei Rennen.