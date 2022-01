Schlagabtausch um Personalnöte in Kinderbetreuung

Am „Tag der Elementarpädagogik“, am 24. Jänner, überreichen Gewerkschafter von GPA und younion der zuständigen ÖVP-Landespolitikerin eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Vorab kündigt Christine Haberlander einen „Runden Tisch“ darüber an - und erntet dafür Kritik