Leser empört: „Sieben Ampeln auf zwei Kilometern“

Immer mehr wollen Verkehrsberuhigung

Aber immer mehr Leser haben keine Probleme mit dem Autofahren, sondern mit den Autos selbst. Berner27 formuliert es so: „Wien sollte sich einmal das Verkehrskonzept von Amsterdam und Paris ansehen, die haben nämlich mittlerweile begriffen, dass der Hauptfokus in einer Großstadt nicht am Autoverkehr liegen sollte.“ Die Forderung von Berner27: „Verkehrsberuhigung der City, Parkplätze in den inneren Bezirken nicht mehr für Dauerparker, Ausbau der Öffis in der Donaustadt, Lückenschluss von Radwegen.“