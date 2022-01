Mutter schleuderte am Schnee in Tod

Die Innviertlerin war um kurz vor halb sieben Uhr in der Früh am Weg zur Arbeit und auf der B 137 Richtung Grieskirchen unterwegs. Nach einer leichten Kurve schleuderte ihr Fiat Punto mit der Beifahrerseite gegen den entgegenkommenden Audi A4 eines 35-Jährigen aus St. Roman. Dieser prallte mit der Front in die Seite des Kleinwagens, der dann in den Graben rutschte.