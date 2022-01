2 Jahre Arbeit, um Titanic glamourös zu versenken

Um sich in die Welt des legendären Dampfers, der 1912 so spektakulär versank, hineinzuversetzen, recherchierte er drei Monate lang Skizzen, Pläne und Biografien der Zeit, fertigte dann binnen vier Monaten ein Miniaturmodell der Bühne mit allen Einzelheiten bis zur Türklinke an: „Ich kenne dieses Schiff mittlerweile in- und auswendig.“ Nach dieser Vorlage wurden die Kulissen, Möbel und Requisiten dann von der Mannschaft des Landestheaters gebaut. Alleine für die Rückwand des Speisesaals benötigten sechs Tischler drei Wochen. Jedes Detail muss stimmen: „Herr Quiggin ist sehr penibel“, verrät einer der Tischler.