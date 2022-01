Neuer Elan für den „Werkraum“

Ihre Liebe zu Design, Handwerk, Mode und Architektur entdeckte sie schon als Jugendliche. Kein Wunder bei der Familie: Vater Burkhardt Rukschcio ist Architekt und Adolf Loos-Experte, die Mutter Kunsthistorikerin, Urgroßvater Emmerich Schaffran war Maler und ein Bekannter Gustav Klimts und Großmutter Gertrud Rukschcio Kinderbuch-Autorin und eine Freundin von Astrid Lindgren. „Die Wiener Kunst-, Handwerks- und Architekturgeschichte war sehr präsent in meiner Kindheit“, so Belinda, die in einem Haushalt ohne Fernseher, aber mit vielen Büchern aufwuchs.