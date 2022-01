Erster Wasserstofftanker der Welt geht in Betrieb

Das weltweit erste Tankschiff für flüssigen Wasserstoff sticht bald von Australien aus Richtung Japan in See. Die von Kawasaki Heavy Industries gebaute Suiso Frontier wird seit Freitag mit flüssigem Wasserstoff aus Braunkohle beladen und tritt dann ihre Reise an. Geliefert wird der Wasserstoff vom japanisch-australischen Gemeinschaftsunternehmen Hydrogen Energy Supply Chain (HESC), das von Kawasaki angeführt wird. Doch der Ursprung des Wasserstoffs ist umstritten.