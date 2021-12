Holly Madison: 1. Sex mit Hefner war „traumatisch“

In ihrem neuen Podcast enthüllte Holly Madison jetzt, wie ihr erstes Mal mit dem Playboy-Boss angelaufen war. Das Ex-Playmate war 21 und „völlig besoffen“, als sie „Hef“ und dessen Bunnys in einem Club traf. Sie nahmen die schöne Blondine mit zurück in die Playboy-Villa - wo die Dinge schnell eskalierten: „Hefner wurde regelrecht auf mich drauf geschubst. Nachdem es passiert ist, fühlte ich mich gedemütigt und schämte mich. Es hat mich sehr viel mehr emotional mitgenommen, als ich es vorher gedacht hätte.“