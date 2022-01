„Die Wirte sind die großen Verlierer der Krise“

Bis Ende Februar bleibt im „El Greco“, dem beliebten Griechen am Hauptplatz, die Küche kalt und auch Sam Ghattas hat sich dazu entschlossen, sein „Sam’s am Schillerpark“ vorübergehend bis 28. Februar dicht zu machen. Andere wie etwa das Pauls am Domplatz begegnen der schwierigen Situation insofern, dass sie bis auf Widerruf einzelne Tage (Pauls am Dienstag) schließen.