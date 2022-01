Tierheimbesuch mit Sängerin Felicia Lu

Mit über 4,7 Millionen Streams in 174 Ländern 2021 ist Felicia Lu längst keine Newcomerin mehr. Die gebürtige Deutsche, die nun in Wien lebt, produziert nicht nur für ihre eigene Karriere Popsongs, sondern arbeitet auch für viele andere Artists als Songwriterin. Neben ihren Job in der Musikbranche bleibt also nicht viel Zeit- auch nicht für ein Haustier, obwohl sie Hunde über alles liebt! Umso schöner, dass Host Anna Felicia mit einem Besuch im Wiener Tierquartier überrascht hat!