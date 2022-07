Adrenalin-Kick der besonderen Art mit KTEE

Ihre Songs werden sowohl in Großbritannien, der Schweiz als auch im deutschen Radio gespielt. Seit Sängerin KTEE sich erinnern kann, singt sie: Es gibt keinen spezifischen Anfang und wird laut ihr auch kein Ende geben. Viele Stunden ihrer Kindheit verbrachte sie in ihrem kleinen Zimmer und baute ganz alleine ihre Stimme aus. Für sie war schon immer klar, dass sie nur die Musik so sehr erfüllen würde.