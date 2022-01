Nächtliche Rettung vom Berg mit Online-Dolmetscher

Die drei Ungarn haben sich am Sonntag auf einem nicht markierten Steig vom Zwillingskogel vergangen und einen Notruf abgesetzt, als sie an einem felsigen Abgrund festsaßen. Der 26-jährige Mann, seine 22-jährige Freundin und seine Schwester waren unterkühlt, als die Bergretter bei ihnen eintrafen. Die 22-Jährige war auch bereits gestürzt, berichtete die Bergrettung Grünau am Montag.