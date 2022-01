16.822 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

So sieht die Lage aktuell in den einzelnen Bundesländern aus: 4932 Neuinfektionen wurden in Wien gemeldet, gefolgt von Niederösterreich mit 2548 Fällen. In Tirol waren es 2425 neue Fälle, in Oberösterreich 2030 und in Salzburg 1861. 1387 Corona-Neuinfektionen gab es in den letzten 24 Stunden in Vorarlberg 821 und in Kärnten 561. Das Bundesland mit den wenigsten neuen Fällen bleibt weiterhin das Burgendland, mit 257 Infektionen.