Ab 20.30 Uhr LIVE: Dortmund gegen Freiburg

Die Truppe von ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart, die aktuell sieben Zähler hinter der Borussia liegt, will nach dem jüngsten 2:2-Patzer gegen Nachzügler Arminia Bielefeld ähnlich stark agieren wie beim 2:1-Erfolg über Dortmund in der Hinrunde. Für Trainer Christian Streich geht es in der Partie vor nur 750 zugelassenen Zuschauern darum, „dass wir es so machen wie im Heimspiel. Dass wir pausenlos laufen und verschieben und sehr wach sind.“