Schweizer Olympiasieger tritt nach Wengen zurück

Der Schweizer Skirennfahrer Carlo Janka wird seine Karriere nach den Abfahrten in Wengen an diesem Wochenende beenden. Der Olympiasieger (2010) und Weltmeister (2009) im Riesentorlauf kämpft seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen, vor allem im Rückenbereich. Sein bisher letztes Weltcup-Rennen bestritt der 35-jährige Gesamtweltcupsieger von 2009/10 im März vergangenen Jahres in Saalbach-Hinterglemm, wo er in der Abfahrt 24. wurde.