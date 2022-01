Hitzewelle mit bis zu 50 Grad in Argentinien

Es handle sich bei den bevorstehenden Wetterkapriolen um eine „unfassbare und extrem problematische Hitzewelle in Südamerika“, erklärte etwa der ORF-Wetterexperte Markus Wadsak auf Twitter. Er rechnet in der kommenden Woche für Argentinien „und drum herum“ sogar mit 40 bis 50 Grad Celsius. Normal wären in der Region um Buenos Aires rund 30 Grad.