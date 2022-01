Bundesländer gegen grünes Label für Atomenergie

Wie erwartet zögen in der für die weitere energiepolitische Entwicklung sehr wichtigen Frage alle Länder an einem Strang, sagte Wallner. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme hielten die Länder fest, die „Widerstandsfähigkeit der Kernenergie gegenüber dem Klimawandel“ mit einer Zunahme von Extremwetterereignissen, steigendem Meeresspiegel und steigender Wassertemperatur sowie mit Interessenskonflikten rund um die Wassernutzung sei nicht erwiesen.