Neues Jahr, alter Aufstand: 51 Demonstrationen

Das Verständnis für solche Aktionen dürfte ziemlich gering sein: Aus kindischem Trotz blockierten 15 Demonstranten mit einem Auto die Linzer Straßenbahn. Seit Jahresbeginn gab es laut Auskunft der Landespolizeidirektion in Oberösterreich bereits insgesamt 51 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht, an denen 15.637 Personen teilnahmen. 17 dieser Protestversammlungen fanden in der Landeshauptstadt statt.