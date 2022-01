PCR-Test-Chaos vermiest Trauner Paar Traumreise

Samstag, 20.45 Uhr, Flughafen Salzburg: Sandra M. (46) und Ismet A. (51) sind mit den Nerven am Ende. Während der PCR-Test von Ismet rechtzeitig angekommen war, blieb das Ergebnis von Sandra aus. „Sie war am Freitag um 10 Uhr in der Teststation der PlusCity, dachte, das geht sich leicht aus“, erzählte ihr Vater der „Krone“, der inzwischen schon Fotos aus Dubai bekommen hat. Denn in der Nacht kam um 1.44 Uhr dann doch das PCR-Ergebnis – also nach fast 40 Stunden – und am Sonntag hob dann ein Flieger mit dem Paar ab. Zusatzkosten zur 2500 Euro teuren Reise: 800 Euro für Umbuchungen – der Ärger und Stress noch gar nicht eingerechnet.