Traiskirchen verstärkt sich mit Tormann-Routinier

Die Tormannposition war bei Traiskirchen bereits in den letzten Jahren eigentlich immer wieder eine Achillesferse. Mit Michael Stöckl und Dominik Krischke hat man derzeit zwei gute, aber nicht überragende Goalies im Kader.

„Ich bin überzeugt, dass Ivan mit seiner langen Erfahrung im Profibereich der Mannschaft weiterhelfen wird. Vor allem unsere junge Defensive wird von seiner Erfahrung profitieren. Außerdem passt er auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft“, klingt Obmann Werbner Trost mehr als zufrieden.



Weitere Neuzugänge geplant

Nach Goalie Kardum und Budimir haben die Traiskirchner aber noch weitere Spieler an der Angel. So soll der Transfer mit einem offensiven Mittelfeldspieler schon unter Dach und Fach sein - fehlen nur noch einige Unterlagen. „Auch diesen Transfer werden wir in den kommenden Tagen öffentlich machen“, so Obmann Trost weiter, „auch er wird uns weiterhelfen.“

Begeistert von den Transfers zeigt sich auch Neo-Trainer Zeljko Radovic. Immerhin handelt es sich beim Mittelfeldspieler um einen ehemaligen Schützling des Ex-Rapid-Trainers. Die Transfertätigkeiten der Niederösterreicher sind aber immer noch nicht ganz zu Ende. Ein oder zwei Spieler sollen den Weg nach Traiskirchen noch finden.