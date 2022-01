Familie fällt seit 100 Jahren nicht aus dem Rahmen

Linde, Nusswurzel und auch etwas vom Stamm einer Birne - was wie ein Rezept klingt, ist die perfekte Zusammenfügung verschiedener Holzarten zum großen Rahmen-Ganzen! „Die Veredelung von Bildern mittels feiner Fassung hat in unserer Familie Tradition seit mehr als 100 Jahren. Damals begründete mein Großvater Wilhelm die heute noch bestehende Manufaktur“, schildert Meister Georg Smolka, der das Geschäft in der Wiener Spiegelgasse betreibt.