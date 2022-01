Abgerissene Mauer muss wieder errichtet werden

Seit dem Jahreswechsel sieht man am Alsergrund, wie die Wiener Spitalgasse ohne eine triste graue Mauer aussehen würde. Der Blick wird frei auf die restaurierten Jugendstilkliniken am Gelände des AKH und die umgebenden Grünflächen. Doch Vorschrift ist Vorschrift - und so muss die abgerissene Mauer wieder aufgebaut werden. Weil der Denkmalschutz nun mal auf einen Eins-zu-eins-Nachbau besteht.