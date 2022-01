Für US-Scheck musste Steirer die Bank wechseln

Bereits im April kamen die Schriftstücke bei Herrn K. in Graz an. Dieser hat sich anfangs über die finanzielle Überraschung gefreut. Er nahm den Scheck und ging zu seiner Hausbank, bei der er seit 50 Jahren Kunde ist. Leider konnte man ihm dort aber nicht helfen. Man teilte ihm mit, dass das Geldinstitut bereits seit 2016 keine Schecks aus den USA mehr einlösen würde. Aufgrund von Geldwäscherisiken. „Ich habe versucht, den Scheck bei einem anderen Institut einzulösen, aber das geht nur, wenn man dort ein Konto hat. Ich bin seit Jahrzehnten Kunden und sehe das nicht ein“, wandte sich der 78-Jährige schließlich an uns.