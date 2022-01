Cobra stürmte Wohnung wegen Spielzeugwaffe

„Diese Softairguns sind nur äußerst schwer von echten Feuerwaffen zu unterscheiden“, weiß Experte Albin Reiterer von der Kärntner Jagdstube in Klagenfurt: „Und gerade das ist für viele der Reiz an der Sache.“ Softair-Waffen fallen laut Reiterer in Österreich nicht unter das Waffenrecht. Der Verkauf sei seit 2013 durch die Softairwaffen-Verordnung geregelt, nicht jedoch deren Verwahrung sowie der Transport.