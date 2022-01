An seinem Geburtstag mit 158 km/h geblitzt

Am Montag um 12.12 Uhr löste ein 23-jähriger Autolenker aus Pregarten auf der A 7 im Linzer Stadtgebiet das mobile Radar der Autobahnpolizei Kefermarkt mit 158 km/h aus. Der Lenker, der auch an diesem Tag Geburtstag hatte, konnte ermittelt werden. Zur Rechtfertigung gab er telefonisch an, dass er „jung und dumm“ wäre. Anzeige wird erstattet.