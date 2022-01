Gratis Alpen-Adria-Steuerberatung im Europahaus

Der Sprechtag findet jeden letzten Donnerstag im Monat von 13 bis 15 Uhr im ersten Stock des Europahauses in der Reitschulgasse 4 statt. Jede Person mit Alpen-Adria Herkunft, die über einen gültigen Aufenthaltstitel und einen Wohnsitz in Klagenfurt verfügt, kann sich gegen Voranmeldung zu einem 15-minütigen Erstberatungsgespräch anmelden. Der erste Termin findet am 27. Jänner statt.