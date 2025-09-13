Sie füllt Leerstand mit stilvoller Mode für alle

„Mir ist es wichtig, vom Angebot her eine Brücke zwischen Gmünd und Spittal zu schaffen.“ Und das dürfte der 46-Jährigen gelingen. Denn die gebürtige Oberösterreicherin will immer neue Waren in ihrer „StilZone“ bieten. „Es werden immer wieder neue Stücke und besondere Marken zu finden sein“, so Laila, die für jede Preisklasse sowie für Herren und Damen etwas zu bieten hat. Ein besonderes Anliegen: sich für ihre Kunden Zeit zu nehmen. „Bei mir soll man sich einfach wohlfühlen“, strahlt sie voller Freude.