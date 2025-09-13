Sie füllt Leerstand mit stilvoller Mode für alle

Um ein modernes Geschäft reicher ist die Künstlerstadt Gmünd. Zu verdanken ist das Laila Stabauer, deren Motto es ist, „frischen Wind nach Gmünd zu bringen.“
„Mir ist es wichtig, vom Angebot her eine Brücke zwischen Gmünd und Spittal zu schaffen.“ Und das dürfte der 46-Jährigen gelingen. Denn die gebürtige Oberösterreicherin will immer neue Waren in ihrer „StilZone“ bieten. „Es werden immer wieder neue Stücke und besondere Marken zu finden sein“, so Laila, die für jede Preisklasse sowie für Herren und Damen etwas zu bieten hat. Ein besonderes Anliegen: sich für ihre Kunden Zeit zu nehmen. „Bei mir soll man sich einfach wohlfühlen“, strahlt sie voller Freude.
Ein großer Erfolg war bereits die Eröffnungsfeier Anfang September. „Ich freue mich, dass mein Angebot angenommen wird.“ Laila hat noch weitere Pläne. „Eine Modenschau etwa“, die gegenüber im Hotel Platzer am 17. Oktober (ab 18 Uhr) stattfindet.
