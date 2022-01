Papst sieht Impfung als „vernünftigste Lösung“

Papst nimmt Politik in die Pflicht

„Im Kampf gegen das Coronavirus muss es auch eine Verpflichtung seitens der Politiker geben, das Wohl der Bevölkerung durch Entscheidungen über Prävention und Impfungen zu verfolgen, die auch die Bürger einbeziehen“, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Mangel an Entschlossenheit bei den Entscheidungen und an Klarheit in der Kommunikation führe zu Verwirrung, schaffe Misstrauen und untergrabe den sozialen Zusammenhalt, was neue Spannungen schüre, fügte der Papst hinzu.