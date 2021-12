Papst warnt Jugend vor „Virus des Individualismus“

Papst Franziskus fordert die Jugend auf, sich vor Individualismus in Acht zu nehmen. In seiner Videobotschaft zur Eröffnung des akademischen Jahres an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Mailand, betonte der Heilige Vater, dass die Universität der richtige Ort sei, um Antikörper gegen das „Virus des Individualismus“ zu entwickeln.