Kabarettistin Weinzettl über‘s Bloggen und Emojis

Rudi Dolezal trifft in einer neuen Ausgabe von „Ohne Maulkorb“ Schauspielerin und Kabarettistin Monica Weinzettl im Kultlokal Nikodemus. Die Rolle von Österreichs berühmtester Sekretärin, Frau Knackal, ist nur ein kleiner Ausschnitt ihrer beruflichen Bandbreite. Was viele nicht wissen: Weinzettl war einer der ersten Personal-Trainerinnen in Österreich. Außerdem hat sie einen eigenen DIY-Blog, in dem sie Deko-Tipps gibt. „Da muss man mit den Jungen mithalten können. Da muss alles passen“, so Weinzettl.