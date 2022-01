„F...ing idiot!“ Haaland pöbelt gegen Hinteregger

Es war in der 87. Minute: Dortmunds Jude Bellingham köpft das 2:2 für die Gäste. Haaland stürmt direkt ins Frankfurter Tor, will den Ball holen und ja keine Zeit verlieren. Doch Hinteregger will das verhindern. Haaland ist schneller am Ball, wird dann aber vom Kärntner gleich mehrfach ins Tornetz geschubst. Dann eskaliert die Situation!