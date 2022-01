Zweijähriger fiel in Teich: Schwester als Retterin

Tödliche Gefahren für Kleinkinder

Wie schnell sich Kleinkinder in tödliche Gefahr begeben, zeigt auch eine Tragödie, die - wie berichtet - am 23. Dezember in Vorderweißenbach geschehen ist: Der zweijährige Simon war in der Nacht heimlich aus dem Elternhaus ausgebüxt und dann unbemerkt bei minus zehn Grad im Schnee erfroren. Die Ermittlungen ergaben, dass der Bub offenbar aus seinem Gitterbett geklettert war, während seine schwangere Mutter (28) schlief und der Vater (31) bei Nachbarn war.