„Kitz“-Star Valerie Huber sagt Ja zu Paul Pizzera

Für Schauspielerin Valerie Huber könnte es privat und beruflich gerade nicht besser laufen! Seit Neujahr läuft ihre Serie „Kitz“ auf Netflix, in der sie eine Luxus-verwöhnte Influencerin spielt, was an sich schon aufregend genug ist. Getoppt wird das aber jetzt noch durch den spektakulären Heiratsantrag ihres Freundes Paul Pizzera. Der ist während einer Safari in Afrika in einem Heißluftballon „wie es sich gehört“ vor ihr auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Wow!