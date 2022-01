Kinderwagen stürzte samt Bub (2) in Fluss

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag nahe Garmisch-Partenkirchen in Deutschland zugetragen, als ein Kinderwagen mit einem Zweijährigen an Bord in einen eiskalten Fluss stürzte. Das Gefährt war unbemerkt bei einem Spaziergang losgerollt. Die 59-jährige Großmutter und die 17-jährige Schwester des jungen Unfallopfers sprangen daraufhin ins Wasser. Das Kleinkind und der Teenager mussten stark unterkühlt ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Bub schwebte kurzzeitig sogar in Lebensgefahr.