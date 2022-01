Walkner macht halbe Minute auf Leader gut

Motorrad-Pilot Matthias Walkner ist bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien weiter auf Podestkurs und hat weiter die Chance, sich zum zweiten Mal nach 2018 zum Gesamtsieger zu küren. Der KTM-Pilot landete am Donnerstag in der fünften Etappe, einem 560 km langen Rundkurs um Riyadh mit 346 Wertungskilometern, auf dem zwölften Tagesrang. Walkner holte aber auf Leader Sam Sunderland (GasGas) eine halbe Minute auf, liegt nun 2:29 Minuten hinter dem Briten.